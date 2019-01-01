المدير الرياضي لبايرن ميونخ يؤكد أن مولر ليس للبيع في يناير

تصريحات حاسمة من برازو..

شدد حسن صالح حمديتيش المدير الرياضي لبايرن ميونخ على أن توماس مولر نجم العملاق البافاري لن يرحل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مولر لا يعيش أفضل أيامه في البايرن، إذ خسر دعم الإدارة والجماهير والمدرب بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة، مما طرح شائعات كثيرة حول رحيله في الفترة المقبلة.

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تقارير خرجت من إنجلترا عن أن مانشستر يونايتد يُراقب عن كثب موقف مولر استعدادًا للانقضاض عليه في الميركاتو الشتوي، إلى جانب تقارير إيطالية عن اهتمام إنتر ميلان أيضًا به.

غير أن برازو أكد بقاء مولر، حيث قال "هذه قصة كتبتها الصحافة. لدينا اثنين لاعبين مصابين لمدة طويلة، من غير المعقول أن نُفرط في لاعب آخر من قائمتنا، الفكرة غير مطروحة على الإطلاق."

وكان موسم المدافع نيكلاس زوله قد انتهى بعد إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مباراة أوجسبورج الأسبوع الماضي، إلى جانب إصابة للوكاس هيرنانديز ستبعده حتى يناير المقبل مع إصابة الوافد الجديد في خط الهجوم فيتي إرب.

دور مولر البالغ من العمر 30 عامًا قد قلّ كثيرًا بعدما وقع البافاري مع فيليب كوتينيو في آخر سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن حميديتش لا يرى أن وجود البرازيلي سيؤثر على الدبور.

"بدأ كوتينيو في ليفربول وتألق على الجبهة اليُسرى، وكذلك يمكنه اللعب في أكثر من مكان آخر، يحب اللعب في الوسط أيضًا. كلا اللاعبين كبار، أنا سعيد بهما، ونأمل بأن نستغلهم بأفضل صورة ممكنة."

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الجدير بالذكر أن نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ قد قرر الاعتماد على مولر وكوتينيو في آن واحد بصورة أساسية خلال مباراة البافاري أمام ضيفه يونيون برلين والتي يتقدم أصحاب الأرض فيها حتى الآن بهدفين نظيفين.