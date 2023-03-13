المدعي العام يطلب شهادة إنريكي وإرنستو فالفيردي في قضية رشوة نيجريرا!

نحو البحث عن الحقيقة مدربي برشلونة أمام المدعي العام

طلب المدعي العام في برشلونة الحصول على شهادات جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة نيجريرا"، والتي تتعلق بدفع أموال لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا، من أجل إرسال تحليلات لنادي برشلونة عن الحكام.

ووفقًا لصحيفة "إل باييس" الإسبانية طلب المدعي العام الحصول على شهادات المدربين السابقين للنادي الكتالوني، إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي.

وأشار التقرير إلى إنه سيتم إستجواب المدربان حيث يجب على كليهما توضيح ما إذا كانا على علم بوجود التحليلات المذكورة.

دفع برشلونة 7.3 مليون يورو لنائب رئيس اللجنة الفنية للتحكيم آنذاك خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا ، بين عامي 2001 و 2018 ، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث زلزال في كرة القدم الإسبانية.

في إفادته أمام وزارة الخزانة أثناء التفتيش الضريبي أكد رئيس التحكيم السابق أن برشلونة دفع له مقابل "المشورة الشفوية" في المسائل التحكيمية.

وصرح إرنستو فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة بين عامي 2017 و 2020 بأنه لم يكن على علم بوجود هذه التقارير قائلًا: "في برشلونة لم أكن أعرف حتى بوجودها، لم يكن لدي أي فكرة عن كل هذا".