المدعي العام يتحرك رسميًا .. حقيقة تورط نجم يوفنتوس في قضية المراهنات الكبرى!

قضية المراهنات الكبرى تسيطر على كرة القدم الإيطالية..

أكد المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية أن الأسماء الأخيرة المتداولة في قضية المراهنة غير القانونية، والتي يأتي على رأسها ستيفان مهاجم روما، وفيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس، ليسوا متهمين في القضية.

وبدأ التحقيق في قضية المراهنات غير القانونية في أواخر يوليو الماضي، بعد اعتراف نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس بأنه يعاني من إدمان القمار، مما جعله يغرق في الديون.

ثم امتد الأمر إلى ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الإنجليزي الحالي وميلان السابق، ونيكولو زانيولو لاعب روما السابق، اللذان وضعا على الفور قيد التحقيق الرسمي.

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ومع ذلك، فإن الأسماء الجديدة، مثل جاتي والشعراوي، والتي ذكرها أحد صحفيي الفضائح في إيطاليا، لم يتم جرها إلى التحقيق.

المدعي العام في تورينو قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن اللاعبين المذكورين لا يخضعون للتحقيق حاليًا.

الصحفي اتهم أيضًا ظهير روما نيكولا زاليفسكي، الذي نفى تورطه في وضع أي رهان يتعلق بكرة القدم طوال حياته.