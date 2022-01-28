المدعي العام يبدأ التحقيق في شبهات الفساد لمجلس بارتوميو

قرر المدعي العام الإسباني، بدء التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة.

بارتوميو أجبر على تقديم استقالته العام الماضي من النادي الكتالوني، بعد حالة غضب عارمة من الجماهير وأغلب المتابعين.

ولم يتوقف الأمر عند الغضب، بل ظهرت بعض الشكوك حول الأنشطة الاقتصادية للنادي خلال عهد الرئيس السابق.

ووفقًا لإذاعة "راديو كتالونيا" فإن المدعي العام قرر تنشيط عملية التحقيق، بعد تلقي بعض الشكاوى من إدارة برشلونة الحالية برئاسة جوان لابورتا.

ومن المقرر مناقشة كافة الشبهات من خلال مكتب المدعي العام الإسباني المتخصص في الجرائم الاقتصادية.

وأوضحت الإذاعة أن موضوع الشكوى جاء بسبب الأموال المدفوعة في مشروع "Espai Barca"، وتعويض لنادي "Esportiu Laietà"، بالإضافة لصفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم.

وفي نهاية تقريرها قالت الإذاعة، إن جوان لابورتا رئيس برشلونة سيظهر يوم الثلاثاء القادم بعد الكشف عن نتائج الطب الشرعي، للحديث عن ما أسفر عنه التحقيق في الأشهر الأخيرة.

جدير بالذكر أن بارتوميو رحل عن برشلونة قبل نهاية فترة ولايته، بعد نجاح حملات سحب الثقة منه وإجراء انتخابات مبكرة جاءت بلابورتا كرئيس للنادي.

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