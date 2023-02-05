المدعية على ألفيش لإحدى الشهود: لقد آذاني كثيرًا

الكشف عما قالته المُدعية على ألفيش عقب الاعتداء المزعوم عليها.

ذكرت صحيفة La Vanguardia الإسبانية تفاصيل شهادة السيدة التي كانت موجودة بالمكان الذي اتهم فيه داني ألفيش بالاعتداء على سيدة أخرى.

وأدلت السيدة شابة، التي ترتبط بصلة قرابة مع المُدعية، مع صديقة أخرى وحارس الملهى وستة من العمال ومدير المكان بشهادتهم أمام المحكمة الإسبانية يوم الجمعة الماضية 3 فبراير.

ويُحتجز ألفيش الآن في إسبانيا على خلفية الاعتداء المتهم به في ليلة 30 ديسمبر الماضي.

وبحسب الشاهدة فإن ألفيش غادر إحدى حمامات الملهى وعقبه بلحظات خرجت المُدعية. وطلبت من الشاهدة بغضب مغادرة الملهى الليلي، وحين كانتا تنتظران معطفيهما انفجرت في البكاء قائلة لها: "لقد آذاني كثيرًا".

وذكرت السيدتان للقاضي إنهما انضمتا في الصباح الباكر يوم الحادث المزعوم لمائدة داني وصديقه وكانوا يتحدثون جميعًا.