المدرب سيتحدى الحكم.. فيفا يطبّق نظام FVS الجديد كبديل لتقنية الفيديو

هل يعتمد بشكل رسمي؟

يدرس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اعتماد نظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS)، كبديل فعَّال من حيث التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

جاء ذلك خلال اجتماع أعمال المجلس السنوي في لندن، وهو الجهة المشرفة على تغيير وتطوير قوانين لعبة كرة القدم، علمًا بأنه جرى تجربة النظام الجديد، من أجل تقليص هامش الأخطاء التحكيمية في المباريات.

ومع ذلك، جرى تصميم VAR وFVS ليكونا مختلفين عن بعضهما البعض، فالتقنية الحديثة مخصصة بشكل أكبر لتلك المسابقات أو المرافق التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لأعداد هائلة من الكاميرات، وبدلًا من ذلك تعتمد على 4 أو أقل.

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من المعروف أن تقنية الفيديو "VAR" تعتمد على استدعاء حكم الفيديو للحكم الرئيسي، لكن في النظام الجديد "FVS" سيكون لكل مدرب الحق في مطالبة الحكم بالذهاب لمراجعة اللعبة مرتين في المباراة، وإذا أيده الحكم، فسيكون للمدرب الحق في إضافة طلب جديد.

وتعد تقنية "FVS" أكثر بساطة، إذ لا تتطلب أكثر من 4 أو 5 كاميرات في الملعب، على عكس "VAR" التي تحتاج كاميرات كثيرة، كما لن يتم استدعاء الحكم من مساعده في غرفة الفيديو، وإنما يمنح المدربين فرصة التشكيك في القرار، إذا اعتقدوا أنه تم ارتكاب خطأ.

وقال الإيطالى بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا: "نحن في بداية الاختبار وسيتم تحليل تجارب كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، وتحت 17 بعناية".

وختم: "أعربت العديد من الاتحادات عن اهتمامها بالمشاركة في الاختبار، ومن الضروري أن النظام الجديد ليس مشابها لتقنية الفيديو، من حيث ما يمكن معالجته، وهو ما سيتطلب عدد محدود من الكاميرات".