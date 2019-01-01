المدرب العام لمنتخب مصر يوجه رسالة لمحمد صلاح

صلاح لم يسجل مع ليفربول في آخر 7 مباريات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أرسل هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، رسالة إلى محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "الجماهير، تقارن دائماً مستوى صلاح بالأهداف، إلا أني أعتقد أنه يؤدي بشكل جيد في تلك الفترة، حتى لو لم يسجل فهو يصنع لزملائه في الفريق".

وواصل: "صلاح تأثر بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بالرغم أنه لم يكن كذلك في فترات عديدة".

وأكمل: "أنا مطمئن عليه، فهو يسير بشكل جيد في الدوري الإنجليزي، الأهداف وحدها عمرها ما كانت مقياساً لمستوى اللاعب".

جيمي كاراجر قائد ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح 🗣️ pic.twitter.com/MIb6QLgzFE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 18, 2019

وتابع: "أريد ان تصله هذه الرسالة، لا تفكر في التسجيل بشكل مباشر كل المهاجمين الكبار في العالم يمرون بتلك المرحلة، نحن نسعى أن يتكاتف الجميع وتسود الأجواء الإيجابية قبل كأس الأمم الأفريقية".

الجدير بالذكر أن صلاح سجل هذا الموسم 17 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، يحتل بهم صدارة هدافين الفريق بالتساوي مع زميله ساديو ماني بعد لعب 31 مباراة.