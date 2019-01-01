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المداورة تحكم - تغييرات هائلة في تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام

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تغييرات عديدة أجراها جوارديولا وبوتشيتينو في تشكيل فريقيهما

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ومدرب توتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، تشكيل فريقيهما للمباراة بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

التشكيلان شهدا العديد من التغيرات عن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وغاب فيرناندينيو وفيسنتي كومباني عن التشكيل الأساسي ولم يتواجد الأخير حتى على مقاعد البدلاء.

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وقرر بوتشيتينو استبعاد هوجو لوريس تمامًا من القائمة بجانب كييران تربييه رغم أنهما غير مصابين أو موقوفين.

 

وكان السبيرز قد أقصى السيتزنز يوم الأربعاء المقبل من دوري أبطال أوروبا بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء مجموع المباراتين 4-4.

ولم يحقق بوتشيتينو أي انتصار على ملعب الاتحاد في 5 زيارات.

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