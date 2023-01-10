المحكمة تُغرم برشلونة بسبب التخلص من لاعبه السابق!

برشلونة تدفع 7.5 ملايين جنيه استرليني للاعب الفريق السابق!

أمرت أحد المحاكم الكتالونية بإجبار برشلونة على دفع 7.5 ملايين جنيه استرليني لماتيوس فيرنانديش بعدما أقيل عبر البريد الإلكتروني.

إقالة النادي الكتالوني للبرازيلي دون إخباره، فقط عبر إرسال رسالة له عبر بريده الإلكتروني الخاص، دفع فيرنانديش لمقاضاة برشلونة.

من خلال تصريحات فيرنانديش لجلوبال سبورت، قال:" لم أعلم بإقالتي، وعندما أخبروني لم أصدق، تلقيت رسالة من النادي لتأكيد إذا كان لدي نفس عنوان البريد الإلكتروني، لقد أكدت ذلك ثم استلمت نصًا بإبعادي خارج الكامب نو".

وأضاف:" مر الوقت وخرج اسمي في الصحافة، لا محادثة ولا أي شيء، حتى أنهم لم يتصلوا ليقولوا مرحبًا أو وداعًا".

انضم ماتيوس فيرنانديش إلى برشلونة من بالميراس البرازيلي في صفقة قيمتها 6 ملايين جنيه استرليني في يناير 2020 بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2004-2005 لكنّه رحل بعد موسم ونصف فقط.