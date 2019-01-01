بعد عامين - المحكمة تعتمد فوزالقادسية بدوري فيفا موسم 2016\2017

قالت الصحيفة أن محكمة التمييز اعتمدت فوز نادي القادسية ببطولة دوري فيفا لموسم 2016-2017

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت صحيفة "الوطن" الكويتية عن اعتماد فوز نادي القادسية بدوري فيفا لموسم 2016\2017، بعد الحصول على حكم محكمة بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة أن محكمة التمييز اعتمدت فوز نادي القادسية ببطولة دوري فيفا لموسم 2016-2017 بعد سحب النقاط الثلاث وإلغاء تتويج نادي الكويت.

وجاء ذلك عقب قبول محكمة التمييز طعن الحكومة وإلغاء الحكم المستأنف بقضية الثلاث نقاط واحتسابها لنادي العربي.

صدق أو لا تصدق 👀👇



📆 10 يوليو 2019.. القادسية بطلًا للدوري الكويتي لموسم 2016-2017 بقرار من محكمة التمييز 🏆 pic.twitter.com/VRaIwXiHHx — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وكانت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم في موسم 2016-2017 قد شهدت حدوث ظاهرة نادرة، تمثلت باحتفال فريقين بالتتويج بلقب الدوري المحلي في الوقت نفسه.

حيث توّج فريق الكويت بلقب الدوري الكويتي لكرة القدم باعتراف اتحاد اللعبة والهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية، بعد فوزه على فريق السالمية (2-1) في مباراة الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري، إلا أن القادسية رفض الأمر وتوّج نفسه بطلا هو الآخر.

وقام مسؤولو فريق القادسية بتتويج فريقهم بلقب الدوري الكويتي، عقب الفوز على فريق خيطان (4-0) في الجولة الأخيرة، رافضين الاعتراف بالكويت بطلًا للدوري.