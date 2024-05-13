المحادثات بدأت .. فريق أوروبي مفاجئ يهدد بـ"حرمان" النصر والأهلي من جوزيه مورينيو

ترقب كبير بشأن مستقبل جوزيه مورينيو..

يظل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أحد أكبر الأسماء التدريبية، المرتبطة بالانتقال إلى الملاعب السعودية، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وقيل في أوقاتٍ سابقة إن نادي النصر، الذي يتواجد في صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يريد التعاقد مع مورينيو، بديلًا عن لويس كاسترو، بالإضافة إلى رغبة قوية من الأهلي والشباب والقادسية، للتوقيع معه أيضًا.

ومع كل هذا الاهتمام السعودي.. فجر الإعلامي الرياضي التركي إرتان سوزجون، مساء اليوم الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مستقبل" مورينيو.

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سوزجون أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رغبة عزيز يلدريم، المرشح لرئاسة نادي فنربخشه التركي، في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، بداية من الموسم القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن تواصل يلدريم مع جوزيه مورينيو، تم من خلال أحد اللاعبين السابقين في النادي التركي؛ حيث تم تبادل الأفكار والمقترحات بين الطرفين.

وفي هذا السياق.. اعترف يلدريم بالفعل، بلقائه مع مورينيو، خلال الفترة الماضية؛ قائلًا: "أخبرته إذا فزت برئاسة النادي؛ سأوقع معه على الفور".

وأضاف المرشح الرئاسي في تصريحات لصحيفة "Haber Global": "من الآن فصاعدًا.. لم يعد فنربخشه يتمتع برفاهية الاستمرار في استخدام الأسماء التي يطلقونها على (أطفالنا).. نحتاج إلى مدرب كبير بحجم مورينيو، وهو يحتاج إلينا أيضًا".

جدير بالذكر أن آخر المحطات التدريبية لمورينيو، كانت مع نادي روما الإيطالي، بعد رحلة طويلة قاد فيها عمالقة أوروبا؛ وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في إنجلترا، بالإضافة إلى إنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي.