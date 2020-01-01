المتضررون الأبرز في حال استكمال الموسم

من سيعاني أكثر فيما تبقى من الموسم حين يستكمل؟

سيكون نادي إنتر ومدربه أنطونيو كونتي الأسوأ حظًا من حيث ضغط المباريات في الوقت الذي سيتم فيه استكمال الموسم الحالي.

وكان السيري آ قد توقف رسميًا عقب إصابة لاعب يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا، وذلك بعد تفشي الوباء في إيطاليا..

وسيكون نادي إنتر صاحب المركز الثالث والمطالب بالعودة للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي أمام موقف صعب للغاية بعد نهاية فقرة توقف النشاط.

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والسبب أنه سيكون مطالبًا بخوض 22 مباراة حتى نهاية الموسم، كأكثر الأندية الأوروبية التي ستخوض مباريات خلال الفترة المتبقية من الموسم.

ووفقًا لتوتوسبورت سيكون إنتر مطالبًا بخوض 22 مباراة بالتساوي مع بازل السويسري، ما بين الدوري والكأس ومنافسات الدوري الأوروبي.

وفي المركز الثاني يأتي كوبنهاجن الدنماركي بـ 21 مباراة، ثم الثلاثي الإيطالي روما ويوفنتوس ونابولي كل منهم بـ 20 مباراة.

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يذكر أن آخر مباريات الدوري الإيطالي التي لعبت قبل الإيقاف تلك التي حل فيها إنتر ضيفًا على يوفنتوس وانتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين.