"المباريات كانت تباع بالمزاد!".. تيباس يكشف حقائق صادمة عن الدوري الإسباني

رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف العديد من التفاصيل عن مستنقع فساد الليجا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حقائق صادمة حول الفساد في الدوري الإسباني، بما مثل صدمة كبيرة للمتابعين وعشاق الليجا.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وقال تيباس في لقائه مع جوردي وايلد مقدم بودكاست The Wild Project: "كانت مسألة التلاعب بنتائج المباريات قضية مؤكدة، وقد اشتكت لي العديد من الأندية ولكن كيف يمكنك أن تقول إن المباريات تم التلاعب بها؟".. وذلك يعني به الفترة التي سبقت كونه رئيسًا للرابطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "الجميع كان يعلم ذلك، أصر على ذلك، خاصة في الهبوط من الدرجة الأولى والثانية، كانوا يعرفون ذلك إذا اشتروا لاعبين معينين من فريق معين سيواجهونه، وبالتالي كان التلاعب يتم من هذا الناحية، لم يكن الأمر بعيدًا عن التخيل!".

TOD

وأضاف: "من الجيد في كرة القدم أن يتغير الأشخاص، كنت أعرف كل ما كان يحدث، يتحدث معي النادي ويقول لي إنه يريد جلب لاعب معين، وتقدمت ببيانات مهمة حول هذا الأمر للشرطة والحرس المدني".

علاوة على ذلك، ذهب خافيير تيباس إلى أبعد من ذلك وأوضح: "تم بيع بعض المباريات بالمزاد العلني، إضافة إلى مكافآت بعينها للفوز بالمزاد!".