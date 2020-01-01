المباراة أمام يوفنتوس قد تُعاد .. محكمة الاستئناف تمنح الأمل لنابولي

هل تعاد مباراة نابولي ويوفنتوس التي ألغاها فيروس كورونا والبروتوكول في القصة الشهيرة؟

أكد رئيس محكمة الاستئناف في كوني ماريو سانينو أنه من الممكن بالنسبة لهم إلغاء الحكم الخاص بمباراة نابولي مع يوفنتوس.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلغاء المباراة مع اعتبار يوفنتوس فائزًا بنتيجة اعتبارية نظرًا لانسحاب نابولي وعدم حضوره في الموعد المحدد.

ولم يحضر نابولي إلى أليانز ستاديوم معقل نادي يوفنتوس ومسرح اللقاء في الرابع من أكتوبر بعدما زعموا أن هيئة الصحة المحلية في البلاد قد فرضت حظرًا.

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الحظر على سفر الفريق جاء بسبب حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا ولكن اتضح فيما بعد أنها كانت مجرد توصية وليس إلزامًا كما أعلن نابولي.

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واتفق في ذلك الوقت كل من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي على أن نابولي لم يفعل ما يكفي للالتزام بالبروتوكول المتفق عليه، والذي كان سيسمح للمباراة بأن تلعب في موعدها.

وقال سانيينو رئيس محكمة الاستئناف في كونى لراديو بونتو نوفو: "سيعتمد الأمر على الانتهاكات التي سيشير إليها نابولي في استئنافهم والتي قد تغير القرار"

وأضاف: "هذا هو المستوى النهائي لاستئنافات نظام العدالة الرياضية، نحن لا نفحص فقط أي انتهاكات محددة للقواعد أو أخطاء في القرارات"

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يذكر أن نابولي قد قدم انطلاقة موسم قوية مع جينارو جاتوزو الذي بدأ يجد الطريق الصحيح على عكس يوفنتوس الذي يتخبط مع مدربه الجديد أندريا بيرلو.