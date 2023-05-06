المال ليس كل شيء .. مفاجأة في راتب جود بيلينجهام مع ريال مدريد!

يستعد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام للانتقال إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
العديد من التقارير أكدت أن صاحب الـ19 سنة حسم قراره النهائي بالانضمام لريال على حساب مانشستر سيتي، في صفقة تصل قيمتها إلى 106 ملايين جنيه استرليني.
إذاعة "Cadena SER" أشارت إلى أن المال لم يكن العنصر الحاسم في قرار بيلينجهام، لأنه سيحصل على راتب أقل من البلجيكي إيدين هازارد الذي يتقاضى 530 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع الفريق الإسباني.
وأوضحت أن بيلينجهام سيتم وضعه في الفئة الثانية من الرواتب في ريال، ليحصل على 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، رغم الإغراءات المادية التي عرضها عليه مانشستر سيتي، حيث يفضل اللاعب الانتقال للعملاق الإسباني على حساب أي فريق آخر.
يذكر أن الدولي الإنجليزي الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، لعب 40 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وقام بصناعة 7 أهداف.
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