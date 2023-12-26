"المال لا يهمني".. الأندية السعودية تحاول من جديد مع سون!

أريد أن ألعب لفترة أطول مع توتنهام!

SHAHIDعاد الحديث من جديد عن إمكانية انضمام النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

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وقال الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، إكرم كونور، إن "الأندية السعودية تخطط لتقديم عرض إلى توتنهام من أجل الجناح الكوري الجنوبي".

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ويقدم سون مستويات مميزة مع توتنهام هذا الموسم، رغم رحيل رفيقه هاري كين إلى بايرن ميونخ، علمًا بأنه صار قائد الفريق اللندني.

وارتبط صاحب الـ31 عامًا بالانتقال لاتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه رد سريعًا وقتئذ: "لدي الكثير لأقوم به في الدوري الإنجليزي، المال لا يهمني حاليًا، ما يهمني هو سعادتي بممارسة كرة القدم واللعب في الدوري المفضل بالنسبة لي، أريد أن ألعب لفترة أطول مع توتنهام".

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واستعان سون بمقولة قديمة لقائد منتخب كوريا الجنوبية السابق كي سونج يونج هو: "قائد كوريا الجنوبية لن يذهب للدوري الصيني"، في إشارة إلى عدم تفكيره في اللعب بأي من الدوريات الآسيوية. SHAHID