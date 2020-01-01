الليجا تُلعب الإثنين والجمعة.. وصدمة لريال مدريد بسبب الـ VAR

هل يستغني ريال مدريد عن ملعبه بسبب تقنية الفيديو؟

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس بيانًا حول بعض التعديلات الخاصة بمنافسات الليجا بعد الاستئناف المنتظر في يونيو.

وأعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لاستئناف الليجا في الثامن من يونيو المقبل، الأمر الذي صدقت عليه رابطة الليجا وبات منتظرًا أن يدخل حيز التنفيذ.

وبناء على ذلك، أعطى الاتحاد الإسباني لكرة القدم الضوء الأخضر لإقامة مباريات الليجا يومي الإثنين والجمعة حتى نهاية الموسم الحالي.

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ويقول البيان: "يرغب الاتحاد الإسباني في إظهار حسن نواياه بوضوح، وتسهيل كل شيء يؤدي لأن ينتهي الموسم دون مشاكل، والحفاظ على روح التعاون بين الجميع"

ويضيف: "لهذا السبب، لا يوجد أي مشكلة في إجراء منافسات الدوري الإسباني في أيام الإثنين والجمعة على عكس ما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم"

ولم تكن قضية أيام لعب المباريات هي الشيء الوحيد الذي يستحق الاهتمام في بيان الاتحاد الإسباني، حيث بدت هناك قضية أكبر بكثير تتعلق بتقنية الفيديو.

وفيما يخص تقنية الفيديو، قال الاتحاد الإسباني إن الأندية التي تريد اللعب على ملاعب غير ملاعبها يشترط أن تقدم ملعبًا يمكنه توفير التقنية.

وطالب ريال مدريد على سبيل المثال أن يلعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بدلًا من ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي يشهد عددًا من الإصلاحات في الوقت الحالي.

وفي حال لم يوفر ريال مدريد سبلًا لتطبيق تقنية الفيديو في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فإنه سيضطر للعب على أي من ملاعب العاصمة مدريد والتي لا يمتلكها.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطتين فقط عن صاحب الوصافة والغريم التقليدي والمنافس المباشر ريال مدريد.