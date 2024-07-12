اللوائح تظلم نجم إسبانيا.. "يويفا" يمنح هدية لهاري كين قبل نهائي يورو 2024

جائزة لم يحققها الهداف التاريخي للإنجليز من قبل..

قد يحقق الإنجليزي هاري كين لقب الحذاء الذهبي في يورو 2024، رغم أن اللوائح التي كانت قد نوقشت من قبل "يويفا" في أوقات سابقة تمنح اللقب في الوقت الحالي للمهاجم الإسباني داني أولمو.

اللاعبان يشتركان رفقة 4 لاعبين آخرين هم جمال موسيالا وجورج ميكوتادزي وإيفان شرانز وكودي جاكبو، لكن من المفترض أن يتم منحها لأولمو وفقًا لآخر مناقشات نظرًا لأن لديه صناعتين وهو معيار كان يتم اللجوء إليه إلى جانب عدد دقائق اللعب حال التساوي في رصيد الأهداف.

لكن آخر الأطروحات التي سيتم اعتمادها، هو إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الجائزة سيتم منحها للاعبين ذوي الأهداف الأعلى فقط.

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ربما تكون هذه اللوائح ظالمة لأولمو، لكنها أيضًا ستعطي فرصة لهاري كين قد يحقق لقب الهداف في مسابقة أوروبية مرموقة بعد أن كان قاب قوسين من تحقيقها النسخة الماضية التي سجل فيها 4 أهداف لكنها في الأخير ذهبت لكريستيانو رونالدو بنفس الرصيد مع باتريك تشيك ولكليهما 5 أهداف.