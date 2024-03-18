"الله يبعدك عن نادينا!" .. نجم السعودية الأسبق يفاجئ محمد صلاح برسالته

ليس الكل في السعودية مُرحِّب بصلاح!

SHAHID

بينما يخرج المسؤولون في الكرة السعودية في كل مناسبة للتأكيد على أنهم سيحاولون التفاوض من جديد مع المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، في الصيف المقبل، هناك من لا يريده في ناديه!

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مو كان على خارطة نادي الاتحاد السعودي باعتراف رسمي من أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، بل أنه أكد بالفعل أنه سافر لإنجلترا بنفسه لإنهاء التعاقد معه، لكن المقابل المادي المحدود للصفقة من قبل لجنة الاستقطابات - على حد تعبيره - تسبب في فشلها.

حاليًا بعض الصحفيين السعوديين يزعمون أن الهلال ربما يخطفه في الصيف المقبل، ورغم أنه سواء في الصيف الماضي أو المقبل لم يتحدث أي صحفي عن احتمالية انضمام صلاح لنادي النصر إلا أن فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، أعلن معارضته من الأساس لتلك الخطوة..

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الكاتبة منار الرياض كتبت عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ناشرة صورة صلاح: "الله يسعده ويبعده عن النصر!".

الهريفي رد على تغريدتها، مؤيدًا لها: "أتفق تمامًا" دون توضيح سبب رفضه لنجم الريدز.

يذكر أن عقد مو مع الريدز يمتد لعام 2025، وتتحدث الصحافة الإنجليزية عن رغبة ناديه في تجديد عقده، لكن السعودية تعول على رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم الجاري، وهو ما قد يسهل من مهمة رحيل المصري كذلك كون الألماني أكثر من تمسك به في الصيف الماضي.

SHAHID