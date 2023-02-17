"الله أكبر" .. إلتون أرابيا يرشح نجله لتمثيل السعودية بالنشيد الوطني!

أرابيا يُرشح ابنه لتمثيل الأخضر مستقبلًا

عبر النجم البرازيلي إلتون جوزيه لاعب أندية النصر والفتح والقادسية السابق، عن شدة تعلقه هو وعائلته بالمملكة العربية السعودية، وذلك بترشيح نجله لتمثيل منتخب المملكة مستقبلًا.

وكان جوزيه أحد نجوم الدوري السعودي للمحترفين، حيث قاد الفتح موسم 2012-2013 لتحقيق بطولتي الدوري وكأس السوبر السعودي.

ونشر جوزيه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" فيديو يجمعه بنجله، حيث يقوم الأخير بترديد النشيد الوطني السعودي.

وعلق لاعب النصر السابق على الفيديو قائلًا: "ابني ولد في السعودية، ترعرع هناك، ومتأكد في يوم ما سيكون ممثل للأخضر".

ويمتلك جوزيه شعبية كبيرة بين الجماهير السعودية، حيث يرتبط بالمملكة بشكل كبير، لدرجة أنه أطلق على نفسه لقب "إلتون أرابيا".