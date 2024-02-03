"اللهم لا شماتة" .. وليد الفراج يشفق على ميسي من تصرف رونالدو المثير وإشارة تركي آل الشيخ

"كملها أبو ناصر"

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لم يفوت الإعلامي السعودي وليد الفراج، فرصة التعليق على الفوز العريض للنصر على إنتر ميامي الأمريكي، بسداسية نظيفة، الخميس الماضي ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

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واستعان الفراج خلال تقديمه لبرنامج "أكشن مع وليد"، بلقطة جمع خلالها مخرج اللقاء الثنائي الأسطوري، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

وأظهرت اللقطة ابتسامة ساخرة من رونالدو، الذي استبعد من المباراة للإصابة لكنه كان شاهدًا على فوز النصر العريض من المدرجات، بينما جلس ميسي على مقاعد البدلاء وعلى وجهه ملامح الحسرة، حيث لم يشارك إلا في دقائق قليلة بنهاية اللقاء.

وعلق وليد الفراج على هذا المقطع، قائلًا: "هذه اللقطة تلخص القصة بأكملها، شاهدوا نظرة رونالدو وابتسامته، اللهم أكفينا شر الشماتة"، مستعينًا بجملة كوميدية من مسرحية شهيرة للفنان القدير عادل إمام.

ومن ثم استعرض الفراج لقطة أخرى للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وهو يشير برقم 6 من المدرجات المعبر عن نتيجة اللقاء، قائلًا: "كملها أبو ناصر".

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يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي سقط ضحية للهلال والنصر في منافسات كأس موسم الرياض، حيث خسر من الزعيم (4-3)، قبل أن يجهز عليه العالمي بسداسية مذلة، في لقاء اشتهر بـ"الرقصة الأخيرة"، لكن غياب رونالدو عن الحدث أفسدها.

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