"اللكم في وجهه" هكذا نصح أشلي كول لاعبي تشيلسي لإيقاف صلاح

لا يقف إلا بالضرب

قال أشلي كول إنه نصح لاعبي تشيلسي بالطريقة الأمثل لإيقاف نجم ليفربول محمد صلاح، والتي كانت غريبة بعض الشيء، ولكنه قالها مازحًا.

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة جمعت بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب ستامفورد بريدج أولى مباريات تشيلسي على ملعبه في الموسم الجديد، ليتلقى خسارة هناك لأول مرة منذ 13 عامًا أمام حامل اللقب.

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وقبل المباراة، نصح أشلي كول لاعبي تشيلسي ضاحكًا بضرب صلاح ولكمه في وجهه كونها الطريقة الوحيدة الفعالة والتي يستطيعون من خلالها إيقافه.

وكان أشلي كول قد زامل صلاح من قبل في تشيلسي لفترة قصيرة وفي روما لفترة أطول، لذلك يعرف عنه الكثير من الأشياء حيث تدرب معه في مرات عديدة.

وأضاف: "الطريقة الأمثل لإيقافه لو لعبت ضده؟ أعتقد كنت سأقوم بلكمه، بالطبع أمزح، ولكنه لاعب مميز ولديه العديد من المميزات التي تساعده على مواصلة النجاح"

وتابع: "لكن لا بالطبع لن نلجأ للعنف، لقد كان رجلًا متواضعًا ويعمل كثيرًا من أجل أن يصبح أفضل ويتطور، فهو مثالي إلى أبعد مدى، عندما لا يسجل، يصاب بالإحباط.

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يذكر أن ساديو ماني قد سجل هدفين، لتنتهي المباراة على وقع انتصار هام لليفربول بهدفين يرفع به رصيده إلى 6 نقاط في رحلة الحفاظ على لقبه كبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.