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"اللعنة على ميسي" .. توتر واشتباكات قبل مواجهة الأرجنتين والمكسيك

علي سمير
10:37 ص غرينتش+2 25‏/11‏/2022
20221124 Messi Lozano
هتافات استفزازية من جماهير المكسيك

الجمهور المكسيكي قرر التحضير لمباراته القادمة مع الأرجنتين بكأس العالم، جنبًا إلى جنب مع جماهير منتخب التانجو، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها أحد.

مشجعو المكسيك شوهدوا وهم يهتفون في شوارع الدوحة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقاموا بتصوير أنفسهم وهم يغنون "اللعنة على ميسي".

وهو ما استفز جماهير الأرجنتين لتحدث حالة من التوتر وتندلع اشتباكات بين الطرفين، قبل المواجهة المنتظرة بينهما، غدًا، السبت، بالجولة الثانية للمونديال.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه تم الإبلاغ عن تعرض بعض المشجعين لإصابات طفيفة، ولكن الأمر لم يتطور أو يخرج عن السيطرة بعد تهدئة الموقف.

وتدخل الأرجنتين مواجهة المكسيك وهي بحاجة إلى الفوز بأي شكل ممكن، لتعويض الخسارة الصادمة التي تعرض لها الفريق أمام السعودية بالجولة الأولى.

وعلى الجانب الآخر تأتي المكسيك بالمركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد التعادل مع بولندا، وتطمح في إضافة المزيد من النقاط لرصيدها للعبور إلى دور الـ16.

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