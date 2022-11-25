"اللعنة على ميسي" .. توتر واشتباكات قبل مواجهة الأرجنتين والمكسيك

هتافات استفزازية من جماهير المكسيك

الجمهور المكسيكي قرر التحضير لمباراته القادمة مع الأرجنتين بكأس العالم، جنبًا إلى جنب مع جماهير منتخب التانجو، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها أحد.

مشجعو المكسيك شوهدوا وهم يهتفون في شوارع الدوحة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقاموا بتصوير أنفسهم وهم يغنون "اللعنة على ميسي".

وهو ما استفز جماهير الأرجنتين لتحدث حالة من التوتر وتندلع اشتباكات بين الطرفين، قبل المواجهة المنتظرة بينهما، غدًا، السبت، بالجولة الثانية للمونديال.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه تم الإبلاغ عن تعرض بعض المشجعين لإصابات طفيفة، ولكن الأمر لم يتطور أو يخرج عن السيطرة بعد تهدئة الموقف.

وتدخل الأرجنتين مواجهة المكسيك وهي بحاجة إلى الفوز بأي شكل ممكن، لتعويض الخسارة الصادمة التي تعرض لها الفريق أمام السعودية بالجولة الأولى.

🇲🇽 Mexico fans vs Argentina fans 🇦🇷



World Cup ❌

World War ✅#FIFAWorldCup #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/hpCvuWrpZV — Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) November 24, 2022

وعلى الجانب الآخر تأتي المكسيك بالمركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد التعادل مع بولندا، وتطمح في إضافة المزيد من النقاط لرصيدها للعبور إلى دور الـ16.