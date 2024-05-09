اللعنة تعود من جديد .. ضربة قاصمة تعكر فرحة انتصار ريال مدريد على بايرن ميونخ

بيان مقتضب من الملكي يوضح التفاصيل

عكر الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، فرحة النادي الملكي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إعلان تفاصيل إصابته ومدة غيابه المتوقعة.

وكان تشواميني، قد تعرض لإصابة في قدمه اليسرى تسببت في خروجه من الملعب خلال مواجهة بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، والتي انتهت بانتصار قاتل للملكي (2-1)، ليتأهل إلى مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال مطلع يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد نشرة طبية، كشفت عن تفاصيل إصابة تشواميني، بعد الاختبارات التي أجريت له اليوم، حيث تم تشخيص إصابته بإجهاد في قدمه اليسرى.

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وأشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إلى أن إصابة تشواميني قوية وستؤثر بشكل كبير على ختام موسمه، حيث يتوقع أن يغيب عن باقي مباريات فريقه في الموسم وحتى نهايته.

وأوضحت أن كامافينجا هو البديل الذي سيعتمد عليه الملكي في منافسات الليجا، التي حسمها النادي بالفعل من الجولة الماضية، لكن يتوقع أن يمتد غياب تشواميني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وختمت الشبكة الإسبانية: "في الوقت الحالي، هناك توقعات بشأن عدم إمكانية لحاقه بنهائي دوري أبطال أوروبا. بل إن الأمر قد يمتد إلى غيابه عن منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا التي تنطلق منتصف يونيو المقبل والأمر يتوقف على تطور حالته واستجابته للتأهيل".

وعانى ريال مدريد هذا الموسم من لعنة الإصابات، التي ضربت لاعبي الخط الخلفي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا والحارس تيبو كورتوا، حيث غابوا عن الفريق في أغلب مباريات الموسم بسبب إصابات قوية ومؤثرة.