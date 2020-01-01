"اللعب لريال مدريد هو الوظيفة الأصعب في العالم"

المسئولية كبيرة دائمًا في ريال مدريد.

اعترف حارس ريال مدريد بأن هدفه باللعب أساسياً في صفوف الفريق الملكي هو الوظيفة الأصعب في العالم.

ويستعد ريال مدريد لعودة الدوري الإسباني المحتملة من جديد في 12 يونيو المقبل بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

أندري لونين حارس ريال مدريد الشاب قال في تصريحات لصيفة آس الإسبانية: "دائمًا ما تكون هناك انتقادات وستظل موجودة دائمًا، هناك بعض الأشخاص يشعرون أنها وظيفتهم. لديّ المدرب والطاقم الفني وزملائي لمساعدتي وأستطيع التعامل مع الانتقادات جيدًا".

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وأضاف الحارس الأوكراني: "شيفتشينكو ساعدني كثيرًا وما زال يساعدني بالثقة التي يثقها في قدراتي، عندما لعبت مع بلد الوليد استمر في التحدث معي وضمني للمنتخب الأوكراني وشاركت في بعض الوديات".

وتابع لونين عن ريال مدريد: "أتمنى ان أثبت قدراتي حتي يُعيدني زيدان للفريق، سأفعل كل ما بوسعي للعودة هناك ولكن القرار الأحير في يد المدرب. أعلم أن وظيفة حارس مرمى ريال مدريد هي الأصعب في العالم ولكنني أرغب في خوض التحدي".

ويلعب لونين معارًا من ريال مدريد لفريق أوفيدو أحد أندية الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم الحالي.

يُذكر ان ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني للدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد مرور 27 أسبوعًا.