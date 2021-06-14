"اللعب بقذارة سلاحنا ضد فرنسا"

تكتنيك جديد من ألمانيا أمام فرنسا

تحدث المدافع الأالماني، أنطونيو روديجر عن تكنيك ألمانيا لمواجهة فرنسا، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السادسة.

تعثر حظ ألمانيا عندما أقيمت القرعة ليورو 2020 ووقعت ضمن "مجموعة الموت" حيث تضم بطل العالم، فرنسا وحامل اللقب، البرتغال مع المجر الذي يعتبرها البعض الحصان الأسود للبطولة.

ماذا قال الألماني؟

تحدث روديجر، المتوج حديثًا ببطل أوروبا مع فريقه تشيلسي عن مواجهة بطل العالم فرنسا: "لديهم مهاجمون جيدون، علينا أن نكون مستعدين للفوز بالمواجهات الفردية".

وأكمل: "علينا أن نكون قذرين قليلا، لا نكون دائما لطيفين أو نحاول لعب كرة قدم نظيفة".

ماذا قال لاعب تشيلسي عن مواجهة الثلاني مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان جريزمان؟

تحدث صاحب الـ28 عامًا عن ثلاثي رعب فرنسا وقال: "ضد لاعبين مثلهم، عليك أن تترك علامتك عليه".

وذكر الألماني القناع الواقي الذي أُجبر على ارتدائه منذ تعرضه لإصابة في الوجه خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 27 أبريل وقال: "لازلت ارتديه من أجل الحماية، سأرى ما يقوله أطباء تشيلسي عندما أعود إلى لندن".

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