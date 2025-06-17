"اللعب من أجل السلام".. كريستيانو رونالدو يهدي قميص البرتغال لدونالد ترامب!

أرسل كريستيانو رونالدو قميصًا موقّعًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ماذا حدث؟

ترامب موجود حالياً في كندا لحضور قمة مجموعة السبع الأخيرة. وأثناء وجوده في ألبرتا، التقى بعدد من قادة العالم، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

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شغل كوستا سابقًا منصب رئيس وزراء بلده البرتغال، مما يعني أنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، والذي قاد مؤخرًا منتخب بلاده للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية.

هل تعلم؟

أحد القمصان التي ارتداها كريستيانو رونالدو أثناء مشاركته في المباريات الدولية أصبح الآن في حوزة ترامب، وقد تم تقديم القميص له خلال اجتماع مع كوستا، حيث نقل رونالدو رسالة "اللعب من أجل السلام".

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ماذا بعد ذلك لرونالدو؟

في غضون ذلك، يبدو أن رونالدو على وشك الموافقة على تمديد عقده مع نادي النصر السعودي في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن رفض فرص الانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام على الأراضي الأمريكية.