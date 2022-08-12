"اللعبة الأقل مهارة في العالم" .. مالك UFC يغضب عالم كرة القدم

تصريحات قديمة ولكن عادت للظهور بمناسبة كأس العالم

انتقد دانا وايت، رئيس UFC اتحاد الألعاب القتالية الرياضية المختلطة الأمريكي، لعبة كرة القدم على هامش كأس العالم قطر 2022.

وفي السنوات الأخيرة صعدت الرياضة العنيفة لتصبح من الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وتملك شعبية كبرى.

وانتشرت تصريحات لوايت قالها قبل أسابيع في "بودكاست" خاص أبدى فيها عدم انبهاره بكأس العالم ولعبة كرة القدم ككل.

وقال وايت: "الكرة؟ لا أتحملها، اللعبة الأقل مهارة في العالم، أعتقد أن هناك سبب أن الطفل في عمر ثلاث سنوات لا يمكنه لعبها، تجري وتركل كرة".

وأضاف: "هل تعرف مدى عدم مهارتك يجب أن تكون لتضع الكرة في مرمى بهذا الحجم، لن أقول ذلك في البرازيل؟ سأقوله في أي مكان!".