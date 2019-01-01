رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي

تناول اللقاء العديد من النقاط والملفات

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الغماراتي أن القاء تناول واقع كرة القدم في آسيا وخطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبرامجه المختلفة من أجل تطوير اللعبة ودفعها إلى الأمام من خلال دعم أنشطة الاتحادات الوطنية الأعضاء إلى جانب تطوير المسابقات التي ينظمها الاتحاد القاري للمنتخبات والأندية وكذلك الورش والدورات الخاصة بالكوادر الفنية والإدارية.

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وأضاف الموقع الرسمي أن رئيس الاتحاد الآسيوي تقدم بالتهنئة للشيخ راشد بن حميد النعيمي بمناسبة توليه رئاسة اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، متمنيًا له ولفريق عمله التوفيق في تحقيق النتائج الإيجابية والنهوض بالكرة الإماراتية.

وقد حضر اللقاء عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة الإنتقالية رئيس رابطة المحترفين الإماراتية وهشام الزرعوني وغانم الهاجري وأحمد بن درويش وخلفان بالهول أعضاء اللجنة الانتقالية، بجانب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة والمستشار محمد الكمالي رئيس لجنة النزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وناصر بن ثعلوب الدرعي وعدد من القيادات الرياضية في الدولة.

وقد أقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي بهذه المناسبة مأدبة غداء على شرف رئيس الاتحاد الآسيوي والوفد المرافق له.

يُذكر أن تعيين تلك اللجنة الانتقالية جاء بعد استقالة اتحاد كرة القدم الإماراتي برئاسة مروان بن غليظة بعد إخفاق المنتخب الوطني في كأس الخليج العربي 24 في قطر، إذ خرج من دور المجموعات بالفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.