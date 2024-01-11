اللاعب بريء .. "كريم بنزيما لن يرحل عن الاتحاد في هذه الحالة فقط!"

رد جديد على الاتهامات التي توجه إلى كريم بنزيما

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تحدث الإسباني بابلو فرانكو، المدير الفني لفريق أمازولو الجنوب إفريقي، عن "أزمات" المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، داخل نادي الاتحاد السعودي.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه دخل في خلافات مع الجهاز الفني "المقال"، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، بالإضافة إلى تعرضه لانتقادات جماهيرية عديدة؛ بسبب سوء مستواه.

وفي هذا السياق.. أكد فرانكو الذي عمل مع بنزيما في نادي ريال مدريد، على أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، بريء من جميع أزمات نادي الاتحاد.

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فرنكو قال في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "بنزيما من اللاعبين المحترفين الكبار.. أنه شخص رائع ولطيف في غرفة تبديل الملابس، دائمًا ما يحب أن يكون مفيدًا للفريق، وأن يساعد زملاءه؛ لذلك أعتقد بأنه لا يُمكن أن يُسبب أي مشاكل".

ونفى المدير الفني الإسباني، تدخل المهاجم الفرنسي، في عمل الأجهزة الفنية والمدربين، رغم أنه في بعض الأحيان يتم أخذ رأيه، كاشفًا عن أن اللاعب، سيستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولن يرحل عنه، إذا شعر بأهميته للفريق، واستمتع داخل الملعب وخارجه.

جدير بالذكر أن بابلو فرانكو، عمل مساعدًا للمدرب في صفوف ريال مدريد الإسباني، في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2018؛ أثناء تواجد كريم بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم.

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