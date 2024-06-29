"هذا اللاعب الذي أعرفه" .. فينيسيوس يمدح نفسه ويهاجم كوبا أمريكا بعد رباعية باراجواي!

تصريح مثير من نجم ريال مدريد

رغم تألقه ومستواه المبهر ضد باراجواي، تسبب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في إثارة الجدل من جديد بتصريحاته في كوبا أمريكا 2024.

فينيسيوس ظهر بصورة مميزة للغاية وسجل هدفين في فوز البرازيل بنتيجة 4/1 على باراجواي، في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات من الكوبا.

وقال نجم ريال مدريد في تصريحات للصحفيين بعد المباراة:"أقول دائمًا إنني لا ألعب من أجل نفسي بل للفريق، من أجل بلادي البرازيل، وأحاول دائمًا القيام بالأشياء الأفضل، على الرغم من أن ذلك ليس ممكنًا دائمًا".

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وأضاف:"لقد لعبت مباراة رائعة اليوم، بما يتماشى مع مستوى اللاعب الذي أعرفه عن نفسي، وذلك لمساعدة هذا الفريق الذي يريد وضع البرازيل في المكانة التي تستحقها".

وأثار الجدل بهجومه على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" قائلًا:"كوبا أمريكا دائمًا ما تكون معقدة بسبب الملعب والحكام، الذين يقفون ضدنا بشكل مستمر، وبسبب الطريقة التي يعاملوننا بها، ولكن علينا أن نبقى حازمين ونعطي نفسنا أحقية التحدث من خلال الفوز".

وواصل حديثه:"اتحاد أمريكا الجنوبية يقول إننا نتحدث كثيرًا، ولكن هذا غير صحيح".

ومن جانبه اشتكى دانييل جارنيرو مدرب باراجواي من تصرفات فينيسيوس في المباراة، حيث قال:"لديه طريقة في اللعب من الواضح أنها ليست مريحة للغاية بالنسبة للمنافسين".

جدير بالذكر أن فينيسيوس دخل في عدة مشاجرات مع لاعبي باراجواي، وهو ما أثار غضب الفريق المنافس ومدربه خلال المباراة.