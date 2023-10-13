اللاعب المتكامل .. برشلونة يٌضحي بأولوياته من أجل جوهرة برايتون!

وضعه التعاقدي لفت أنظار النادي الكتالوني

برز الجناح الياباني كارو ميتوما، كأحد أهم الأهداف لدى برشلونة على الرغم من الأولويات الأخرى للنادي الكتالوني في الوقت الحالي.

ميتوما يعيش فترة مميزة مع برايتون، حيث يعتبر من العناصر المحورية بفريق المدرب روبرتو دي زيربي، بفضل مهارته الفائقة وقدرته على إنهاء الفرص بشكل مميز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الوضع التعاقدي لميتوما من أهم العوامل التي لفتت أنظار برشلونة، حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2025، لذلك تبدو فرصة ضمه الصيف القادم جذابة للغاية.

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وأشارت إلى أن الياباني يعتبر من الأجنحة الذين يفضلهم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بسبب قدرته على كسر دفاعات الخصوم وتألقه بمركز الجناح الأيسر الذي يمثل نقطة ضعف للفريق بالعديد من المناسبات.

ويأتي الاهتمام بميتوما رغم وجود أولويات أخرى لتشافي مثل مركز المحور الدفاعي، بالإضافة للمهاجم الصريح الذي قد يتحسن الوضع فيه قليلًا بقدوم النجم الشاب فيتور روكي.

وتؤمن إدارة برشلونة أن فرصة التفاوض مع ميتوما الصيف القادم تبدو واردة بشكل كبير، لأنهم يعتبرونه الجناح المتكامل الذي يجمع بين المهارة والقدرات الفنية والسرعة والإنهاء الجيد.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 3 أهداف وقام بصناعة 4 في 11 مناسبة مع برايتون خلال كل المسابقات خلال هذا الموسم.