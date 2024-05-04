"إنه اللاعب الأبرز في أوروبا".. "أسطورة البرازيل يرشح فينيسيوس للكرة الذهبية

"لديه فرصة كبيرة"

رشّح أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو، مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، للتتويج بجائزة الكرة الذهبية بنهاية العام الجاري.

ويخوض فينيسيوس موسمًا هائلًا مع ريال مدريد، وهو في طريقه لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بمسيرته حتى الآن، كما يستعد لقيادة البرازيل إلى بطولة كوبا أمريكا الموسعة هذا الصيف في الولايات المتحدة، مع فرصة للفوز بأول لقب دولي له.

وقال ريفالدو في تصريح لـ"Betfair": "فيني يجب أن يثير اهتمامًا قويًا بالكرة الذهبية، وأن يضع السيناريو الذي سيجعله المرشح الأوفر حظًا للتتويج بها".

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وأضاف: "صاحب الـ23 عامًا سجل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، وهو اللاعب الأبرز في أوروبا اليوم، لقد كان أحد اللاعبين الرئيسيين في فريقه هذا الموسم، وأظهر الكثير من الرغبة، وتكيف الفريق مع طريقة لعبه وهو مرشح رائع للفوز بالكرة الذهبية إذا فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا".

وختم: "إنه بالفعل من بين أفضل 3 لاعبين في العالم دون أن يكون بطلا لأي شيء، الآن إذا تجاوز ريال مدريد بايرن وتوّج بدوري أبطال أوروبا، فإن فيني لديه فرصة كبيرة ليكون أفضل لاعب في الموسم".