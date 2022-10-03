اللاعبون أصحاب الثلاثيات "هاتريك" في تاريخ كأس العالم

أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة يمثل دائمًا أمر مميز للاعبين، لكن في الوقت نفسه يكتسب الهاتريك أهمية خاصة حال تسجيله في كأس العالم، وهو ما حدث 52 مرة في تاريخ الحدث العالمي..
اللاعب الأمريكي بيرت باتينود هو أول لاعب يحرز ثلاثية في كأس العالم، فيما يعد الأسطورة بيليه أصغر لاعب سجل هاتريك في المونديال، وهو ابن 17 عامًا و244 يومًا فقط، بينما يبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأكبر سنًا بـ33 عامًا و130 يومًا، إذ سجل ثلاثة أهداف في مواجهة إسبانيا، في كأس العالم روسيا 2018.
أما أسرع هاتريك في كأس العالم فكان خلال سبع دقائق فقط عن طريق المهاجم المجري لازلو كيس.
لكن النهائي الوحيد الذي شهد هاتريك، كان في عام 1966، حيث سجل جورج هيرست الثلاثية لمنتخب إنجلترا في مرمى ألمانيا، ليتوج منتخب بلاده بطلًا.
وهناك لاعب وحيد سجل خمسة أهداف في مباراة مونديالية، هو الروسي أوليج سالينكو، حيث شهدت مواجهة الكاميرون هذا الرقم القياسي عام 1994.
وشهد المونديال أربعة لاعبين نجحوا في تسجيل هاتريك مرتين، لكن اللاعب جابرييل باتيستوتا هو الوحيد الذي فعل هذا في نسختين مختلفتين.
وفي السطور التالية نستعرض سويًا قائمة تضم جميع من سجلوا هاتريك في تاريخ كأس العالم بمختلف نسخه..
الخصم
النتيجة
توقيت الأهداف
عدد الأهداف
اللاعب
اليوم
باراجواي
3-0
10’ – 15’ – 50’
34
بيرت باتينود (أمريكا)
17 يوليو 1930
المكسيك
6-3
3 8’ – 17’ – 80’
33
جوليرمو ستابيل (الأرجنتين)
19 يوليو 1930
يوغوسلافيا
6-1
18’ – 67’ – 72’
3
بيدرو سيا (أوروجواي)
27 يوليو 1930
أمريكا
7-1
18’ – 29’ – 64’
3
أنجليو سكيافيو (إيطاليا)
27 مايو 1934
بلجيكا
5-2
66’ – 70’ – 87’
3
إدموند كونين (ألمانيا)
3 يونيو 1934
البرازيل
6-5 (خسارة)
53’ – 59’ – 89’ – 118’
4
إرنست فيليموفسكي
5 يونيو 1938
بولندا
6-5
18’ – 93’ – 104’
3
ليونيداس (البرازيل)
5 يونيو 1938
كوبا
8-0
32’ – 37’ – 44’
3
جوستاف فيترستورم (السويد)
12 يونيو 1938
كوبا
8-0
9’ – 81’ – 89’
3
هاري أندرسون (السويد)
12 يونيو 1938
بوليفيا
8-0
14’ – 45’ – 56’
3
أوسكار ميجويز (أوروجواي)
2 يوليو 1950
السويد
7-1
17’ – 36’ – 52’ – 58’
4
أديمير (البرازيل)
9 يوليو 1950
كوريا الجنوبية
9-0
24’ – 36’ – 50’
3
ساندور كوتشيس (المجر)
17 يونيو 1954
التشيك
5-0
4’ – 21’ – 24’
3
إيريك بروبست (النمسا)
19 يونيو 1954
ألمانيا الغربية
8-3
3’ – 21’ – 67’ – 78’
4
ساندور كوتشيس (المجر)
20 يونيو 1954
كوريا الجنوبية
7-0
37’ – 64’ – 70’
3
برهان سرجان
20 يونيو 1954
تركيا
7-2
30’ – 60’ – 77’
3
ماكس مورلوك (ألمانيا الغربية)
23 يونيو 1954
سويسرا
7-5
25’ – 27’ – 53’
3
تيودور فاجنز (النمسا)
26 يونيو 1954
النمسا
7-5 (خسارة)
17’ - 19’ – 58’
3
جوزيف هوجي (سويسرا)
26 يونيو 1954
باراجواي
7-3
24’ – 30’ – 67’
3
جوست فونتين (فرنسا)
8 يونيو 1985
فرنسا
5-2
52’ – 64’ – 75’
3
بيليه (البرازيل)
24 يونيو 1985
ألمانيا الغربية
6-3
16’ – 36’ – 78’ – 89’
4
جوست فونتين (فرنسا)
28 يونيو 1954
بلغاريا
6-1
1’ – 6’ – 53’
3
فلوريان ألبرت (المجر)
3 يونيو 1962
كوريا الجنوبية
5-3
27’ – 43’ – 56’ – 59’
4
أوزيبيو (البرتغال)
23 يوليو 1966
ألمانيا الغربية
4-2
18’ – 98’ – 120’
3
جيوف هورست (إنجلترا)
30 يوليو 1966
بلغاريا
5-2
27’ – 52’ – 88’
3
جيرد مولر (ألمانيا الغربية)
7 يونيو 1970
بيرو
3-1
19’ – 26’ – 39’
3
جيرد مولر (ألمانيا الغربية)
10 يونيو 1970
زئير (الكونغو حاليًا)
9-0
8’ – 30’ – 81’
3
دوزان بايفيتش (يوغوسلافيا)
18 يونيو 1974
هايتي
7-0
30’ – 34’ – 50’
3
أندري زارماخ (بولندا)
19 يونيو 1974
إيران
3-0
40’ – 62’ – 79’
3
روب رينسينبرينك (هولندا)
3 يونيو 1978
إيران
4-1
36’ – 39’ – 79’
3
توفيلو كوبيلاس (بيرو)
11 يونيو 1978
السلفادور
10-1
69’ – 72’ – 76’
3
لازلو كيس (المجر)
15 يونيو 1982
تشيلي
4-1
9’ – 57’ – 66’
3
كارل هاينتس رومنيجه (ألمانيا)
20 يونيو 1982
بلجيكا
3-0
4’ – 26’ – 53’
3
زبيجنيو بونيك (بولندا)
28 يونيو 1982
البرازيل
3-2
5’ – 25’ – 74’
3
باولو روسي (إيطاليا)
5 يوليو 1982
أوروجواي
6-1
11’ – 67’ – 80’
3
بريبن إلكيير (الدانمارك)
8 يونيو 1986
بولندا
3-0
9’ – 14’ – 34’
3
جاري لينكر (إنجلترا)
11 يونيو 1986
بلجيكا
4-3 (خسارة)
27’ – 70’ – 111’
3
إيجور بيلانوف (الاتحاد السوفييتي)
15 يونيو 1986
الدانمارك
5-1
43’ – 56’ – 80’ – 88’
4
إيميليو بوتراجينيو (إسبانيا)
18 يونيو 1986
كوريا الجنوبية
3-1
22’ – 61’ – 81’
3
ميتشيل (إسبانيا)
17 يونيو 1990
كوستاريكا
4-1
12’ – 63’ – 82’
3
توماس سكوهارفي (تشيكوسلوفاكيا)
23 يونيو 1990
اليونان
4-0
2’ – 44’ – 89’
3
جابرييل باتيستوتا (الأرجنتين)
21 يونيو 1994
الكاميرون
6-1
14’ – 41’ – 44’ – 72’ – 75’
5
أوليج سالينكو (روسيا)
28 يونيو 1994
جامايكا
5-0
73’ – 78’ – 83’
3
جابرييل باتيستوتا (الأرجنتين)
21 يونيو 1998
السعودية
8-0
20’ – 25’ – 70’
3
ميروسلاف كلوزه (ألمانيا)
1 يونيو 2002
بولندا
4-0
14’ – 65’ – 77’
3
باوليتا (البرتغال)
10 يونيو 2002
كوريا الجنوبية
4-1
33’ – 76’ – 80’
3
جونزالو هيجواين (الأرجنتين)
17 يونيو 2010
البرتغال
4-0
12’ – 45’ – 78’
3
توماس مولر (ألمانيا)
16 يونيو 2014
الهندوراس
3-0
6’ – 31’ – 71’
3
شيردان شاكيري (سويسرا)
25 يونيو 2014
إسبانيا
3-3
4’ – 44’ – 88’
3
كريستيانو رونالدو (البرتغال)
15 يونيو 2018
بنما
6-1
22’ – 1+45’ – 62’
3
هاري كين (إنجلترا)
24 يونيو 2018
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