"اللاعبون أحرار في القدوم أو الغياب" .. قرار غريب من كاسترو قبل ديربي النصر والهلال

ترقب كبير لديربي الرياض الحاسم بين الهلال والنصر..

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارًا غريبًا قبل ديربي الرياض الكبير، أمام الهلال.

النصر يواجه الهلال، مساء غدٍ الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، في المباراة الأخيرة ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ حيث يلعب على احتمالين "الفوز أو التعادل"، للتتويج باللقب.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، وضع كاسترو "معسكرًا اختياريًا" لنجوم قلعة العالمي، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا للديربي.

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العصيمي أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن المدير الفني البرتغالي، ترك الحرية للاعبي النصر، في الحضور إلى المعسكر أو الغياب.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن لويس كاسترو، ألزم نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذين لن يحضروا الليلة، بالانضمام إلى المعسكر، صباح الغد.

جدير بالذكر أن النصر فاز (6-0) على فريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مباراته الأولى ببطولة كأس "موسم الرياض".