الكونفدرالية - بيراميدز وحسنية أكادير يقتربون من نصف النهائي والمصري يصعب موقفه

مباريات الإياب تقام في 8 من مارس الجاري

انطلقت اليوم الأحد، مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بثلاث مباريات لفرق عربية.

المباراة الأولى، حقق بها بيراميدز الفوز - خارج أرضه - أمام زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة، على ملعب الغروب.

الثلاثية بدأها المدافع علي جبر بهدف في الدقيقة 18، ثم أضاف محمد فاروق الهدف الثاني بعدها بست دقائق.

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وفي الدقيقة 68، سجل الهداف عبد الله السعيد الهدف الثالث للكتيبة الزرقاء من ضربة جزاء.



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وفي المباراة الثانية، تلقى النصر الليبي هزيمة قاسية على أرضه أمام حسنية أكادير المغربي بخماسية نظيفة، على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية "القاهرة".

كريم بركاوي سجل الثلاثة أهداف الأولى "هاتريك" في الدقائق 9 و15 و56، وأضاف ماليك سيسي الهدفين الرابع والخامس بعد ذلك في الدقيقتين 78 و87 من عمر المباراة.

المباراة الثالثة والأخيرة، تعادل بها المصري البورسعيدي على أرضه أمام نهضة بركان المغربي بثنائية لكل منهما، على ملعب الجيش بالسويس.

الضيوف تقدموا أولًا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عن طريق هدف محسن ياجور، ومع اللحظات الأولى من الشوط الثاني أدرك مفتاح طقطق التعادل للفريق البورسعيدي.

وتقدم المصري في الدقيقة 61 بهدف سجله زهير لعروبي بالخطأ في مرماه، لكن أعاد ياجور المباراة لنقطة التعادل من جديد قبل النهاية بثماني دقائق.

يذكر أن مباريات الإياب من المقرر أن تقام جميعها في الثامن من مارس الجاري، لحسم الرباعي المتأهل لقبل النهائي.