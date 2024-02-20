الكوابيس تُلاحق هندرسون بعد رحيله عن الاتفاق .. أسطورة أياكس يصف جودته بالصفر!

اللاعب الإنجليزي انضم لأياكس خلال يناير الماضي

يبدو أن رحيل جوردان هندرسون عن الاتفاق السعودي وانضمامه إلى أياكس أمستردام الهولندي لم يكن القرار السليم من جانب اللاعب الإنجليزي، فالكوابيس بدأت تُلاحقه منذ تلك الخطوة.

قائد ليفربول السابق انضم إلى الاتفاق ضمن المشروع السعودي الكبير للنهضة بالدوري المحلي بداية الموسم الجاري، لكنه غير رأيه وفضل العودة إلى القارة العجوز لعدم انسجامه مع الأجواء في الشرق الأوسط ولرغبته الحفاظ على فرصه في التواجد مع منتخب بلاده، إنجلترا، في يورو 2024، حيث رأى أن بُعده عن القارة العجوز يُهدد ذلك.

هندرسون فسخ عقده مع الاتفاق وعاد بالفعل إلى الدوريات الأوروبية عبر العملاق الهولندي، لكنه خاض معه 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز بعد!

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ليس هذا فقط، بل وصف رفائيل فان دار فارت أسطورة أياكس والمنتخب الهولندي انضمامه للفريق بالقرار الخاطئ الذي لم يُسعد أي أحد، كما وصف جودته بالصفر!

إذ قال لبرنامج "روندو" "اللاعبون الذين تم جلبهم في يناير جودتهم صفر، ومن ثم عليك الجلوس صامتًا. لقد جلبوا جوردان هندرسون وهو قرار لا يجعل أي أحد سعيد. سترى كيف سنتخطى فريق بودو في مباراة يوم الخميس بكل الحظ الموجود في الدنيا، من ثم الخروج سيكون أفضل لنا".

يُشار إلى أن هندرسون لعب 17 مباراة في دوري روشن السعودي لم يسجل بهم أي هدف واكتفى بصناعة 4.



