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الكل يحتفل في قطر .. مناطق التشجيع في كأس العالم امتلأت

أحمد الغنام
10:15 م غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Qatar World Cup 2022
المشجعون توافدوا إلى مناطق المشجعين الخاصة بـ"فيفا" في قطر قبل أيام من انطلاق مونديال 2022.

تشهد الفعاليات الجماهيرية في العاصمة القطرية، الدوحة، إقبالًا جماهيريًا هائلًا قبل أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022.

قطر تستضيف فعاليات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، لتكون أول بلد عربي يستضيف المونديال.

حساب "Road To 2022" المخصص لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف عن التطورات الخاصة بمهرجان "فيفا" الذي أقيم مساء الأربعاء في الدوحة.

الحساب أكد أن مهرجان "فيفا" للمشجعين كان ممتلئًا عن آخر، وأن الجمهور الذي لم يتمكن من الحضور يمكنه الاستمتاع بأقرب فعالية أخرى في جميع أنحاء الدوحة.

يذكر أن مهرجان "فيفا" للمشجعين يمكن أن يحتضن ما يصل إلى 40 ألف مشجع، وحقيقة أن امتلاء الحدث بالكامل بعد ساعات قليلة من انطلاقه يدل على مدى شغف الجمهور بالأحداث في قطر.

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