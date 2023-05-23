"الكل سيقاتل أمامك يا الاتحاد" .. الهلال يساعد النصر والعميد قد يدفع الثمن غاليًا

ماذا حدث بعد سقوط الهلال التاريخي أمام العدالة؟

"الاتحاد يدفع ثمن استهتار الهلال وجهازه الفني"، حقيقة يجب أن يعلمها الملايين من عشاق العميد، بالنظر إلى الأضرار التي وقعت عليه، بعد خسارة الزعيم أمام العدالة.

الهلال خسر لأول مرة في تاريخه أمام العدالة وبهدفين مقابل لا شيء، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ وسط اتهامات بـ"التراخي" وعدم الجدية في الأداء.

ولم يظهر نجوم الزعيم الهلالي، أي جدية أو رغبة في الفوز أمام العدالة، على الرغم من أن الفريق يسعى لإنهاء مسابقة الدوري، في الترتيب الثالث؛ لتجنب أسوأ مركز في تاريخه منذ تطبيق الاحتراف.

لا بديل أمام الباطن والفيحاء إلا الفوز على الاتحاد

وبفوز العدالة على الهلال، أصبح لا بديل أمام الباطن والفيحاء، سوى الفوز على الاتحاد، في الجولتين 28 و29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الباطن صاحب المركز الأخير في الدوري، يملك حاليًا 19 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على الاتحاد، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، على بُعد 5 نقاط من آخر مركز يهرب صاحبه من الهبوط، وذلك قبل النهاية بجولتين.

أما خسارة الباطن من الاتحاد، تعني هبوطه رسميًا، دون النظر إلى نتائج الفريق في الجولتين الأخيرتين، أو نتائج الأندية المنافسة له في القاع.

كذلك.. أصبح الفيحاء "الثاني عشر" والذي يواجه الاتحاد، يوم السبت القادم، في الجولة 29 من مسابقة الدوري، على بُعد 3 نقاط فقط من منطقة الهبوط.

أي أنه لا بديل أمامه سوى الفوز على الاتحاد؛ من أجل تجنب الدخول في حسبة الهبوط، إذا سقط أمام العميد وفاز الخليج والعدالة، على كلًا من الرائد والباطن على التوالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر "الوصيف".