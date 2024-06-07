الكلمة الأخيرة .. الاتحاد يبلغ جاياردو بـ"القرار النهائي" بعد صراع الإدارة وبلانيس

الفصل الأخير من مسلسل جاياردو مع الاتحاد..

أيام من "الانقسام" عاشها نادي الاتحاد السعودي؛ بسبب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد اتخذ منذ فترة طويلة، قرارًا بـ"إقالة" جاياردو؛ إلا أن إصرار المدير الفني الأرجنتيني، على الحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي في عقده "22 مليون يورو"، أوقف الأمر.

وهُنا.. انقسم الاتحاديون إلى قسمين؛ الأول بقيادة أعضاء مجلس الإدارة، الذين أرادوا استمرار المدرب الأرجنتيني، وتوفير قيمة الشرط الجزائي، لجلب صفقات عالمية جديدة، والثاني بواسطة المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، الذي أصر على رحيل جاياردو، مهما كانت النتائج.

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ويبدو أن بلانيس هو الذي فاز في النهاية؛ وذلك حسب التطورات التي كشفت عنها صحيفة "الرياضة"، في الساعات الأولى من اليوم السبت.

الصحيفة أعلنت أن مسؤولي نادي الاتحاد، اتخذوا قرارًا نهائيًا بـ"رحيل" مارسيلو جاياردو، وعدم استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي الإسباني، بدأ بالفعل في البحث عن مدرب عالمي جديد، للتوقيع معه بشكل رسمي؛ وبعدها مباشرة سيتم الإعلان عن إقالة جاياردو.