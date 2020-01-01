الكلاسيكو | كريستيانو رونالدو يحتفل بسقوط برشلونة أمام ريال مدريد

رونالدو لا ينسى فريقه السابق

احتفل كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي ومهاجم يوفنتوس الحالي، بفوز النادي الملكي بالكلاسيكو على برشلونة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة سقط أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في "كامب نو" ليترك ريال مدريد في صدارة الليجا ويهبط للمركز العاشر.

وعجز ليونيل ميسي عن التسجيل أو الصناعة ليستمر في تقديم أداء أقل من المتوقع في مباريات ريال مدريد للموسم الثالث على التوالي.

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ونشر كريستيانو رونالدو صورة له عبر حسابه بموقع "تويتر" معلقًا بكلمة "siiiiii" والتي تشير إلى احتفاله التقليدي حينما يسجل الأهداف.

وجاءت الصورة عقب انتهاء المباراة في إشارة واضحة لاحتفاله مع نجوم النادي الملكي بالفوز باللقاء، خاصة وأنّ برشلونة سوف يواجه يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو تعرض للإصابة بفيروس كورونا ويتواجد في الحجر الصحي ومن المستبعد مشاركته أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل في التشامبيونزليج.

رونالدو لم يسبق له أن سجل هدفًا في برشلونة بمباريات دوري أبطال أوروبا، إلا أنّه أحرز في باقي البطولات بواقع 18 هدفًا ليصبح هداف ريال مدريد التاريخي في الكلاسيكو.

جدير بالذكر أنّ رونالدو غادر ريال مدريد في 2018 بعد مسيرة دامت 9 مواسم مقابل 100 مليون يورو.