ضربات الكلاسيكو تتوالي.. إصابة ثنائي دفاع ريال مدريد بعد رباعية برشلونة!

أزمة كبيرة لأنشيلوتي..

تتواصل أزمات ريال مدريد بعد الخسارة أمام برشلونة برباعية نظيفة في الكلاسيكو مساء أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وإلى جانب الخسارة القاسية والأداء المخيب، والابتعاد بفارق 6 نقاط عن برشلونة في صراع صدارة الليجا، تلقى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ضربة جديدة.

وحسب صيحفة "ماركا" الإسبانية، فإن ثنائي دفاع الميرنجي أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز أنهيا المباراة بمشاكل جسدية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن الدولي الألماني وضعه أسوأ إذ يعاني من مشاكل عضلية، بينما يشعر الظهير الأيمن للبلانكوس بـ"عدم راحة".

ومن المتوقع أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية عاجلة، من أجل حسم مشاركتهما في مباريات الفريق المقبلة، علمًا بأن ريال مدريد يفتقد ديفيد ألابا وداني كارباخال بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبعيدًا عن خط الدفاع، يغيب الحارس تيبو كورتوا للإصابة، إلى جانب الجناح البرازيلي رودريجو للإصابة كذلك.