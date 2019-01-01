الكشف عن موعد إغلاق ملاعب كأس الأمم الإفريقية في مصر
عبده الليثي فيسبوك تويتر
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة بإغلاق الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بداية شهر أبريل.
وكانت قد حصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون، وحصول بلاد الفراعنة على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حدد الأسبوع الأول من أبريل بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإغلاق الملاعب.
وتم تحديد 6 ملاعب لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية وهم القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
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وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم في الفترة بين 14 يونيو حتى 12 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، بعض الملاعب الأخرى كالدفاع الجوي والكلية الحربية وبرج العرب والقناة للتدريبات.