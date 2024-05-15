الكشف عن قيمة "الشرط الجزائي" في عقد مارسيلو جاياردو مع الاتحاد .. وأول رد من المدرب!

تطورات أزمة مارسيلو جاياردو مع الاتحاد..

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"قرار إقالته تم اتخاذه ولكن لم يتحوّل إلى رسمي حتى الآن".. هذا هو حال المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مع نادي الاتحاد السعودي.

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الإدارة الاتحادية أبلغت جاياردو، مساء يوم الإثنين الماضي، بـ"إقالته" من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ دون الوصول إلى اتفاق نهائي، بشأن الرحيل من الآن، أو الانتظار حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. ظهرت أنباء قوية، عن تأجيل نادي الاتحاد بشكل مفاجئ، قرار "إقالة" المدير الفني الأرجنتيني؛ لحين الوصول إلى تسوية، بشأن مستحقاته المالية.

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وفي هذا السياق.. كشف لإعلامي الرياضي الأرجنتيني لوكاس جاتي، المقرب من مارسيلو جاياردو، عن قيمة "الشرط الجزائي" في عقد المدرب، مع قلعة العميد.

جاتي أعلن في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن قيمة "الشرط الجزائي" في عقد جاياردو مع نادي الاتحاد، تُقدر بـ22 مليون يورو، أي 89 مليون ريال سعودي تقريبًا.

ونقل الإعلامي الرياضي الأرجنتيني عن جاياردو، عدم مسامحته الإدارة الاتحادية، في يورو واحد فقط، وأنه متمسك بالحصول على كامل قيمة "الشرط الجزائي" في عقده؛ من أجل الرحيل.

وأشار لوكاس جاتي إلى أن جاياردو يتحدث في الأرجنتين، عن أن نجوم الاتحاد، بقيادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، يدعون الإصابات، من أجل عدم المشاركة في المباريات المهمة؛ بهدف توريطه أمام جماهير الفريق الأول، وتحميله مسؤولية الخسارة.

جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني تولى القيادة الفنية للعميد الاتحادي، في شهر نوفمبر من عام 2023؛ محققًا 14 انتصارًا فقط من 30 مباراة رسمية، مقابل 3 تعادلات و13 هزيمة.

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