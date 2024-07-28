وعد يبعد ويليامز عن برشلونة...

انتهت بطولة يورو 2024 منذ أسبوعين، ولازال أمام نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، أسبوعين من الإجازة، قبل أن يعود إلى تدريبات فريقه، ويحسم مستقبله وسط تكهنات برحيله وسط اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد معه.

وارتبط اللاعب الإسباني الشاب، بالانضمام إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط رغبة من باريس سان جيرمان، في التعاقد مع ويليامز، لتعويض رحيل كيليان مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ويليامز في الفترة الحالية يقضي عطلته الصيفية، في إحدى جزر البحر الأبيض المتوسط، وقد شوهد بالفعل مع لامين يامال، نجم برشلونة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن نيكو ويليامز، لم يحسم حتى الآن مصيره، ولكنه قد وعد شقيقه الأكبر إينياكي ويليامز، بالاستمرار مع أتلتيك، والمشاركة لمدة موسم على الأقل في البطولات الأوروبية.

وسيشارك بيلباو، في الموسم المقبل ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإسباني، بالموسم الماضي، وستكون تلك الفرصة الأولى للشقيقين ويليامز، للمشاركة معًا في بطولة أوروبية.