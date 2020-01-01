الكشف عن نتيجة فحص كورونا لنجم ريال مدريد

ما هو موقف فينيسيوس من مباراة ألافيش

كشفت تقارير صحفية نتائج فحص فيروس كورونا لجناح ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بعد أن أشارت فحوصات سابقة متضاربة مما تسبب في حالة من الشك حول موقف اللاعب.

لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، يتواجد في الحجر الصحي بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا مما سيحرمه من المشاركة لنهاية الموسم.

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وكان فينيسيوس قد خضع لفحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا لكن النتائج جاءت متضاربة مما أدى إلى منعه من التدريبات للتأكد من حالته الصحية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الفحص النهائي للاعب الشاب ظهر والنتيجة كانت سلبية مما يعني إمكانية عودته للتدريبات والتواجد في قائمة الملكي أمام ديبورتيفو ألافيش.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد أكد في المؤتمر الصحفي وجود مشكلة متعلقة بالفحص الطبي لفينيسيوس مما قد يهدد مشاركته ضد ألافيش.