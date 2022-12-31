الكشف عن موعد وصول رونالدو للرياض

النصر ضم رسميًا رونالدو

Shahid

يترقب الجمهور السعودي والنصراوي تحديدًا موعد وصول نجم النصر الجديد، كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية الرياض لبدء تجربته مع الفريق.

النصر أعلن رسميًا مساء أمس التعاقد مع النجم البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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النادي ارتبط باللاعب منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد تمت مراسم توقيع العقود اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، ولم يكشف أي من الطرفين عن التفاصيل المالية للعقد لكن المصادر أجمعت على حصوله على 200 مليون يورو سنويًا تتضمن الراتب والمكافآت والإعلانات.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رونالدو من المتوقع أن يصل الرياض يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا للعب مع الفريق منذ الخامس من يناير المقبل.

يُشار إلى أن رونالدو سبق له اللعب لأندية سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وتلك أول مرة سيلعب فيها خارج أوروبا.

Shahid