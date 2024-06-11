الكشف عن موعد عودة نيمار للعب مع الهلال وموقفه من كأس السوبر

البعض تحدث عن قيده في يناير 2025

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن موعد عودة البرازيلي نيمار للعب مع فريقه الهلال الموسم القادم.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن نية الهلال قيد اللاعب في يناير 2025، حتى يكون جاهزًا تمامًا للعب ويستفيد الفريق من خانة إضافية للاعب أجنبي آخر.

الرياض أوضحت أن نيمار سيكون جاهزًا بعد أسبوعين فقط من بدء الموسم، مشيرة إلى أن الهلال سيُقيده في الفترة الصيفية ليبدأ معه الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أن اللاعب من المرجح غيابه عن كأس السوبر السعودي الذي سيُقام في أغسطس القادم.

يُشار إلى أن نيمار غائب عن اللعب منذ أكتوبر الماضي بسبب تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروجواي.