الكشف عن موعد عودة مارسيلو من الإصابة

متى يستطيع زيدان الاعتماد على مارسيلو؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة مارسيلو، مدافع ريال مدريد، من الإصابة بعد خروجه من قائمة النادي الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

مارسيلو تعرض لإصابة عضلية في لقاء أتلتيك بيلباو والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدف نظيف والاستمرار في صدارة الدوري الإسباني.

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وسوف يضطر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، للاعتماد على فيرلاند ميندي ليكون الظهير الوحيد المتاح قبل مواجهة ألافيس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد أعلن تعرض مارسيلو لإصابة عضلية لكنّه لم يكشف موعد عودته، إلا أنّ الطبيب الخاص بالصحيفة يرى صعوبة مشاركته في المباريات المتبقية من الليجا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ مارسيلو قد يعود لمباراة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إلا أنّه سوف يتدرب لعدة أيام قليلة قبل المواجهة مما يُصعب من إمكانية الاعتماد عليه.

وكان ريال مدريد قد عانى من إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا مما تسبب في إبعاده عن الفريق والتواجد في الحجر الصحي.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، إلا أنّ البلانكوس لعب مباراة أقل.