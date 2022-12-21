الكشف عن موعد الإعلان عن تعاقد النصر مع رونالدو

أحمد رفعت
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Cristiano Ronaldo World Cup 2022Getty
Transfersدوري روشن السعوديالنصركريستيانو رونالدو

تعرف على موعد الإعلان عن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر

كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان نادي النصر عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح لاعبًا في صفوف العالمي.

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وتشير جميع الأنباء إلى أن نادي النصر يكثف محاولاته خلال الوقت الحالي، لإتمام صفقة رونالدو، حيث يتواجد النجم البرتغالي حاليًا في دبي من أجل مناقشة العرض السعودي.

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وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن هناك تجاه لإتمام الصفقة الكبرى بنهاية الأسبوع الحالي، حيث متوقع أن يتم التوقيع على عقد مدته 3 أعوام، بمقابل مادي كبير.

وأضافت الصحيفة أن عرض نادي النصر كان قد وصل إلى كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم بأسبوعين، ومسؤولو العالمي ينتظرون موافقته عليه.

ويسعى النصر للتعاقد مع رونالدو، الذي أصبح لاعبًا حرًا، منذ أن تم فسخ التعاقد معه من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

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